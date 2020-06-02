Лихтеровоз "Севморпуть" доставил 15 тыс. т грузов для аэродрома на Землю Франца-Иосифа

МУРМАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Атомный лихтеровоз "Севморпуть" доставил на остров Земля Александры арктического архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) более 15 тыс. т строительных материалов для аэродрома Северного флота "Нагурская". Об этом во вторник сообщает пресс-служба Северного флота.

"Груз, большую часть которого составляют железобетонные плиты, предназначен для продолжения строительства взлетно-посадочной полосы всесезонного аэродрома Северного флота "Нагурская", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что аэродром "Нагурская" был открыт весной 2020 года и функционирует в штатном режиме, при этом на нем продолжаются строительные работы.

По информации флота, аэродром обеспечивают военнослужащие тактической группы Северного флота, несущей службу на самой северной российской военной базе "Арктический трилистник". "Нагурская" также является самым северным из ныне действующих высокоширотных аэродромов в Арктике, который способен круглогодично принимать самолеты различных классов, в том числе транспортные Ил-76.