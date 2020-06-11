Власти Северодвинска отметили тенденцию к нормализации эпидемиологической обстановки

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июня. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Северодвинске Архангельской области, где выявлено более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусом, сегодня демонстрирует тенденции к нормализации. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Скубенко на брифинге регионального оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.

За последние несколько дней в Северодвинске наблюдается значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. На 11 июня в городе 1 605 человек заразились коронавирусом (из них 1 163 случая на крупных судостроительных предприятиях). С 6 июня власти Архангельской области ограничили въезд и выезд из города.

"Как только ситуация будет нормализовываться, а сегодня такие тенденции есть, насколько я могу свою оценку дать. Наше желание конечно же, чтобы она максимально нормализовалась и мы начали открываться. Все будет зависеть от комплексной оценки разных специалистов", - ответил Скубенко на вопрос журналистов о том, в какие сроки планируется отмена введенных в городе ограничений.

Он добавил, что сейчас власти рассматривают различные варианты снятия ограничений. В частности, планируется, что город будет закрыт только на выходные дни, а по будням ограничения будут отменены.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 3 519 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 985 пациентов выздоровели и выписаны.