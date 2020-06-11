Движение по мосту на остров Ягры в Северодвинске восстановлено

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июня. /ТАСС/. Движение по единственному мосту на остров Ягры в Северодвинске Архангельской области, которое было частично ограничено из-за проседания дороги на подъезде к мосту, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

Ранее власти Северодвинска ограничили движение по одной полосе в районе Ягринского моста. Причиной для этого послужило проседание дороги на подъезде к мосту, вызванное грунтовыми подвижками.

"На объект прибыла оперативная группа, все необходимые восстановительные работы были выполнены. Движение на мосту полностью восстановлено по двум полосам", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на поврежденном участке дороги был вскрыт асфальт, проведена засыпка и уплотнение в образовавшейся полости асфальтовой крошки (асфальтогранулят).

Ягринский мост соединяет Северодвинск с островом Ягры, где расположены жилой район города и крупное судоремонтное предприятие "Звездочка".