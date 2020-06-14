Полиция Петербурга проверяет сообщение о нападении на сотрудницу социального центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку обстоятельств возможного нападения на сотрудницу социального центра "Антон тут рядом". Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию поступило обращение о конфликте на проспекте Энгельса 13 июня. Оно в установленном порядке зарегистрировано, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Центр "Антон тут рядом" - единственный в России центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом. Он открылся в декабре 2013 года.

Ранее создатель центра Любовь Аркус на своей странице в Facebook сообщила, что инцидент произошел в подъезде дома, где центр снимает квартиру, которую в том числе использует для реабилитации подопечных. По словам Аркус, сотрудница центра Наталья Алексеева возвращалась с прогулки с подопечной в инвалидной коляске. Одной из соседок "показалось, что коляска поцарапала дверь" и женщина начала кричать. На ее крик вышел другой сосед, который, по словам Аркус, начал обзывать сотрудницу центра, ударил ее в переносицу и разбил очки.