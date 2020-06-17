В Калининграде к 24 июня могут отменить двухнедельную самоизоляцию для приезжающих

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в Калининград из других регионов РФ и оплативших проживание в отелях могут отменить с 22 или 24 июня. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"В ближайшее время (ориентир 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее 2-х ночей). Обращаю внимание, что сейчас обсуждается необходимость также предоставлять прибывающими справку об отсутствии коронавирусной инфекции (дадим отдельную информацию в ближайшее время). Ориентир по открытию летних кафе и летних веранд ресторанов - также 22-24 июня. Предпринимателям необходимо будет соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора", - написал губернатор.

Алиханов добавил, что обсервация для прилетевших в Калининградскую область не обязательна для жителей региона, владельцев недвижимости в Калининградской области, граждан, которые арендовали квартиру или дом в регионе. Ранее сообщалось, что для тех, кто не может обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней после прибытия в область, предоставляются бесплатные места в обсерваторах на территории региона.

Представители туристической отрасли связывают с отменой обязательной обсервации для прибывающих полноценный старт туристического сезона в области. Со вторника в регионе открылись для прогулок городские парки и зоопарк. Для местных жителей открыт въезд в курортные города на побережье Балтики, пляжи и променады. Антон Алиханов ранее сообщил, что владельцам отелей и ресторанов следует начать подготовку к их открытию. При этом в регионе до особого распоряжения запрещены все массовые мероприятия, сохраняется масочный режим.

По данным областного оперативного штаба, на 16 июня в области было зафиксировано 2 124 случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больниц 1 042 пациента, 34 человека умерли. Под медицинским наблюдением оставались 4 832 человека, в том числе 86 в условиях обсерватора.