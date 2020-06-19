Марафон "Гандвик" в Архангельске переносится на 2021 год из-за пандемии

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Проведение марафона "Гандвик" в Архангельске впервые за более чем 35-летнюю историю в этом году отменено в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как отметили в пресс-службе городской администрации, мероприятие переносится на 26 июня 2021 года.

"Гандвик" стал визитной карточкой города и неотъемлемой частью летней программы не только для спортсменов, но и для горожан. Какой бы сложной политической и экономической ситуации в стране не было, марафон проводился ежегодно. К сожалению, в этом году 27 июня "Гандвик" проводиться не будет - в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он переносится на 26 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Марафон "Гандвик" впервые состоялся в 1984 году, когда Архангельск отмечал 400-летний юбилей. С тех пор состязание проходило каждый год. Дистанция составляет 42 км 195 м, в прошлом году в соревнованиях приняли участие около 250 человек, в частности, из Архангельской, Ленинградской, Волгоградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и республики Коми.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 4395 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1512 пациентов выздоровели и выписаны. Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом за последние несколько дней зафиксировано в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе заразились 1993 человека, из них 1421 - сотрудники судостроительных предприятий.