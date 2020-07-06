Власти НАО до 13 июля соберут группу для проработки договора по взаимодействию с Поморьем

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) планируют до 13 июля собрать рабочую группу по вопросам формирования нового договора о взаимодействии в сфере государственных полномочий с Архангельской областью. В состав рабочей группы предполагается включить руководителей профильных ведомств и депутатов региона, действующий договор истекает 31 декабря 2022 года, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы окружной администрации.

"Собрать эту рабочую группу нужно уже на этой неделе. При необходимости командировать ее членов в Архангельск для встречи с областным правительством, и мы должны уже представлять себе, как будет выглядеть договор на 2023 год, поскольку у нас истекает действующий в 2022 году. А это означает, что мы не сможем с вами сформировать бюджет 2023 года. Полагаю, что надо активно привлекать к этой работе депутатов, чтоб они были погружены в суть этого договора и активно участвовали в переговорах", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Юрия Бездудного.

Как пояснили в пресс-службе, действующий договор о взаимодействии между НАО и Архангельской областью предусматривает самостоятельное исполнение Ненецким округом некоторых государственных полномочий, на которые предусмотрено частичное зачисление в бюджет НАО налогов, собираемых на территории региона.

В соответствии с уставом НАО, округ является равноправным субъектом РФ и обладает на своей территории всей полнотой государственной власти. В то же время, согласно уставу Архангельской области, НАО входит также в состав области, являясь одновременно субъектом РФ и составной частью области.