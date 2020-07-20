Участники Большой Арктической регаты изучат возможности Архангельска для приема яхт

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июля. /ТАСС/. Участники проекта "Большая Арктическая регата" изучат возможности Архангельска для приема яхт с туристами, яхта "Мария" проекта в понедельник пришла в порт. Об этом сообщил журналистам руководитель экспедиции, член Общественного совета при Минприроды РФ Станислав Корякин.

"Большая Арктическая Регата" - комплексный многолетний проект, объединяющий гонки на яхтах, научно-исследовательскую экспедицию, культурно-деловые события и путешествие. Big Arctic Race направлена на популяризацию Российской Арктики, развитие гражданского использования Северного морского пути и экономики арктических регионов России.

"Мы вышли из Санкт-Петербурга в ночь с 5 на 6 июля, путь до Архангельска занял две недели. Мы прошли Ленинградскую область, Карелию и сейчас Архангельск… Наша задача - показать возможность отдыха в Арктике людей, которые не профессионалы в спорте. Это тестирование маршрута. В Архангельске участники изучат инфраструктуру, возможности города", - сказал Корякин.

Как сказал организатор проекта, рассматриваться будут все аспекты: от местной кухни до возможности швартовки. "Например, вход [к пристани] не обставлен, если не знаешь, как входить, то это сложно", - пояснил он.

В Архангельске участники проекта посмотрят музеи, проведут встречу с яхтсменами региона для возможного дальнейшего сотрудничества. По словам Корякина, для туристов нужны яхты, на которых достаточно комфортные условия. "Здесь в основном флот гоночный, не совсем для той аудитории, которую хотим привлечь", - отметил он. В Архангельске участники ознакомятся с проектом строительства поморского коча, который в дальнейшем планируется использовать и как туристическое судно.

Яхты на Севморпуть

Задача экспедиции этого года - оценить возможности инфраструктуры от Мурманска до Нарьян-Мара.

Из Архангельска яхта направится в Мурманск, по пути в который зайдет в Териберку. Из Мурманска судно пойдет в Нарьян-Мар, затем участники планируют посетить Соловки. На архипелаг панировалось зайти по пути в Архангельск, но острова были закрыты для посещения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В этом году организаторы оценят возможности маршрута Мурманск - Нарьян-Мар. Эта часть российской Арктики наиболее безопасна для переходов на яхтах. "Здесь устойчивые ветры, близко инфраструктура. Задача нашего похода - посмотреть порты укрытия, бухты, где можно встать на якорь и организовать промежуточные остановки будущих регат", - добавил Корякин. Также участники посмотрят возможные интересные места, которые смогут посещать туристы, например, территорию Ненецкого заповедника, и изучат возможности инфраструктуры Нарьян-Мара для приема туристов на яхтах. В Нарьян-Мар экспедиция планирует прийти к 5 августа.

Начало проекту было положено два года назад. К настоящему времени создан организационный комитет при правительстве Мурманской области, заключен ряд соглашений со структурами, работающими в Арктике. В этом году организаторы приступили к более детальной проработке проекта, например, в части обеспечения безопасности, переговорам с возможными спонсорами. Результаты похода 2020 года планируется применить не только для детализации маршрутов регаты, но и для развития инфраструктуры отдыха на маломерных судах и дальнейшего продвижения водного и экологического туризма в Российской Федерации. "Первый этап проекта Мурманск - Нарьян-Мар - Мурманск, это безопасный освоенный путь. Задача сделать его более массовым, доступным для туристов, - пояснил организатор проекта. - Стратегическая цель - пройти Севморпуть и развернуть проект на всем его протяжении".

Результаты экспедиционного похода 2020 лягут также в основу спортивной, научной, культурной программы Большой Арктической регаты следующих годов.