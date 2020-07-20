В Ленобласти создадут архивохранилище, способное вместить более половины фондов региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Новое помещение для хранения государственных архивных документов Ленинградской области создадут в поселке Павлово Кировского района. Оно сможет вместить более 1,2 млн дел, что составляет больше половины фондов главного и муниципальных архивов региона, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"В настоящее время в регионе готовят новое архивохранилище и создают электронные архивы. Новое помещение для хранения документов государственного архива - более 1 251 492 дел - появится в поселке Павлово Кировского района. Всего в государственном и муниципальных архивах Ленинградской области находится 2 266 731 дело", - говорится в релизе.

В пресс-службе также сообщили, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать проект реновации региональных архивов.

Главный областной архив находится в Выборге - в здании, где до Зимней войны располагался окружной архив Финляндии, открытый в 1934 году (в период после Октябрьской революции до Второй мировой войны Выборг был частью Финляндии). В выборгском архиве хранятся в том числе финские и шведские документы, которые не были вывезены в военный период. Всего в фондах Ленинградского областного государственного архива около 1,2 млн документов XVII-XXI веков.

В Ленинградской области работает единый центр доступа к информационным ресурсам системы "Архивы Ленинградской области", созданной на базе 19 региональных архивов. Получить сведения можно при обращении непосредственно в государственный архив или в электронном виде через интернет. Информационная система активно пополняется данными ведомственных архивов органов исполнительной власти региона, отметили в пресс-службе.