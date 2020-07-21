Аэродромный обзорный радиолокатор установят в аэропорту Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Оборудование для радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома будет установлено в международном аэропорту Архангельска. Как говорится во вторник в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России, выдано положительное заключение на установку локатора.

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на оснащение международного аэропорта Архангельск имени Ф. А. Абрамова (Талаги) оборудованием, предназначенным для радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

В аэропорту Архангельска ведется реконструкция, по завершении которой он сможет принимать все типы воздушных судов без ограничений. Реконструкция позволит значительно повысить безопасность и комфортность аэровокзала. Аэродромный обзорный радиолокатор предназначен для обнаружения и определения координат и получения дополнительной летной информации от воздушных, в том числе малоразмерных объектов в районе аэродрома. Данные будут передаваться в центры организации воздушного движения.

На участке приемного радиоцентра будет подготовлен фундамент, на который установят металлическую башню радиолокатора под антенный модуль. Здесь также обустроят модуль для технического персонала, дизельную электростанцию, трансформаторную подстанцию, проложат внутриплощадочную дорогу с разворотной площадкой. Новая техника будет способствовать повышению безопасности в аэропорту и регулярности воздушного движения. Проект строительства подготовлен АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Стоимость реконструкции аэропортового комплекса составляет 4,4 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, она должна завершиться в 2021 году. Распоряжением правительства РФ от 30 сентября 2018 года № 2101-р утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, в который вошел проект реконструкции аэропорта "Архангельск".