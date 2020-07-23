Очистка дна Кольского залива от затонувших судов может войти в нацпроект "Экология"

МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области предложили включить мероприятия по очистке дна Кольского залива от затонувших судов в национальный проект "Экология" для сохранения экологического баланса в Арктике. Об этом в четверг со ссылкой на главу региона Андрея Чибиса сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

"Для нас принципиально важно в рамках сохранения экологии в Арктике и ликвидации накопленного ущерба очистить дно Кольского залива от затонувших судов. Их там более 100, и часть из них с топливом. Аналитика и инвентаризация проведены. Мы понимаем, что этого сейчас в нацпроекте нет, хотя есть в ряде решений федеральных комиссий. Мы считаем правильным, учитывая высокий риск нанесения вреда экологии и стратегическую важность региона, чтобы решение этого вопроса могло попасть в новый нацпроект", - приводятся в сообщении слова Чибиса.

Это заявление губернатор сделал в ходе заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению "Экология и природные ресурсы", на котором обсуждались возможные корректировки национального проекта "Экология".

По информации регионального правительства, на заседании рабочей группы было отмечено также, что показатели федерального проекта "Чистая страна", направленного на ликвидацию объектов накопленного вреда, при имеющихся исходных данных госреестра обеспечивают ощутимый эффект, однако в программу включено незначительное число таких объектов. Для формирования полной картины загрязнения территорий целесообразно на уровне федерального проекта провести работу по инвентаризации таких объектов.

Отмечается, что также отсутствуют действенные инструменты для ликвидации объектов накопленного вреда на землях акваторий, лесного фонда, природоохранных зон, земель обороны, земель федеральной и иных форм собственности. Для решения данной проблемы требуется проработать комплекс мер и нормативную базу, что может быть реализовано также в рамках федерального проекта "Чистая страна". Предлагается расширить перечень объектов накопленного вреда окружающей среде, подлежащих ликвидации, дополнив его объектами, расположенными на землях вне границ городов.

В рамках национального проекта "Экология" на территории Мурманской области реализуются федеральные проекты "Чистая страна", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".