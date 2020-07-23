Власти Петербурга присвоили скверу в центре города имя капитана атомных ледоколов Кучиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Сквер на Васильевском острове в Санкт-Петербурге будет назван именем капитана Юрия Кучиева, первого в мире достигшего Северного полюса на атомном ледоколе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о присвоении безымянному скверу на Капитанской улице между Морской набережной и улицей Кораблестроителей в Василеостровском районе наименования "Сквер капитана Кучиева", - говорится в сообщении.

Юрий Кучиев (1919-2005) был капитаном атомных ледоколов "Ленин", "Арктика" и "Россия". В 1977 году ледокол "Арктика" впервые в мире достиг Северного полюса. 26 августа 2019 года в Петербурге в день столетия со дня рождения капитана была установлена мемориальная доска в его честь.

В июне 2019 года топонимическая комиссия рекомендовала присвоить имя полярника скверу на углу Морской набережной и Капитанской улицы Петербурга. В этом районе также встречаются улицы, названные в честь других полярных исследователей: В. Беринга и А. Чирикова, Б. Вилькицкого.

Кучиев родился в ауле Тиб в Северной Осетии. Во Владикавказе имя капитана носят улица и школа. В 2017 году Осетинское землячество Санкт-Петербурга передало в музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге знамя Алании, привезенное с Северного полюса. Флаг был установлен в Арктике в августе 2017 года в честь 40-летия рейса ледокола "Арктика". В юго-западной части архипелага Земля Франца-Иосифа расположен остров Юрия Кучиева, открытый в 2008 году в ходе экспедиции ледокола "Ямал", территориально относится к Архангельской области.