Две модельные библиотеки дополнительно откроются в Архангельской области в 2020 году

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области дополнительно откроют две модельные библиотеки в Архангельской области в 2020 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Библиотеки нового поколения появятся в Ленском и Котласском районах Архангельской области. Планируется, что они будут открыты в 2020 году", - сказали в пресс-службе.

В 2019 году в рамках национального проекта "Культура" была модернизация Котласской центральной библиотеки, создана первая в регионе модельная библиотека. В 2020 году создание второй модельной библиотеки в Архангельской области осуществляется на базе библиотеки № 10 "Книжная гавань" в Северодвинске: ведутся работы по ремонту помещения, изготавливается мебель. В 2020 году еще два учреждения региона прошли конкурс на создание модельных библиотек: муниципальная библиотечная система Котласского района и Ленская межпоселенческая библиотека в Яренске.

Яренская библиотека располагается в старинном здании бывшей земской управы 1907 года постройки. Год назад в ней был сделан капитальный ремонт и восстановлен исторический облик здания. На базе библиотеки работают молодежный ресурсный центр, творческие объединения и клубы. Как модельная библиотека учреждение получит современное оборудование, мебель, новые возможности для работы специалистов и импульс для развития.

За 2019-20 годы в нацпроект "Культура" вошли библиотеки из 73 субъектов Российской Федерации. Среди главных задач нацпроекта - повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.