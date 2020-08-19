В Мурманской области выпустили электронную версию альманаха к столетию плана ГОЭЛРО

МУРМАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области выпустило электронную версию юбилейного альманаха, посвященного 100-летию государственного плана электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года (ГОЭЛРО) и становлению энергосистемы региона. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Альманах повествует о становлении энергосистемы Кольского Заполярья - героическом прошлом, перспективах завтрашнего дня, и посвящен подвигу энергетиков, их героическому труду в военное время и не менее значимым заслугам сегодня. В печать альманах выйдет в дату принятия плана ГОЭЛРО - 22 декабря, в день, когда энергетики всей страны отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня доступна электронная версия, опубликованная в тематическом разделе официального сайта министерства", - говорится в сообщении.

Альманах рассказывает о первой, построенной по плану ГОЭЛРО электростанции Нива ГЭС-2 в среднем течении реки Нива. День ввода ее в эксплуатацию - 30 июня 1934 года - считается датой образования Кольской энергосистемы. Затем по плану ГОЭЛРО построили еще Нижне-Туломская ГЭС и Мурманская ТЭЦ. Кроме истории объектов генерации, альманах расскажет об электросетевом хозяйстве области и его диспетчерском управлении.

Сегодня в состав филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1" входят расположенные на территории Кольского полуострова 17 станций трех каскадов ГЭС, а также Апатитская ТЭЦ, одна из крупнейших теплоэлектроцентралей области. Гидроэнергетический потенциал региона освоен в бассейнах рек Нива, Тулома, Ковда, Воронья, Териберка и Паз. В ноябре 2014 года завершена модернизация Иовской ГЭС Каскада Нивских ГЭС, это позволило повысить КПД и надежность гидроагрегатов, а также расширить их рабочий диапазон для оперативного регулирования нагрузки в соответствии с потребностями энергосистемы региона. В регионе действует Кольская АЭС, строится ветропарк Кольский, который сможет вырабатывать до750 ГВтч в год.

ГОЭЛРО - государственный план электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года разработан Государственной комиссией по электрификации России по заданию и под руководством В. И. Ленина. С рядом замечаний и дополнений его приняли Советом Народных Комиссаров, который утвердил 21 декабря 1920 года постановление "О плане электрификации России". Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России, план перевыполнили к 1931 году. Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд кВт/ч.