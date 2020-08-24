Первый после восстановления перелетов чартер из Калининграда доставил туристов в Турцию

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Первый после возобновления международных перелетов чартерный рейс из Калининграда доставил туристов на турецкий курорт Анталья. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в дирекции калининградского аэропорта Храброво.

"Чартерный рейс компании Royal Flight отправился из Калининграда в Анталью со 100% загрузкой в понедельник в 02:14 по местному времени (03:14 мск). Утром в понедельник он прибыл в Турцию, на борту 192 пассажира. Полет выполнил лайнер Boeing B737", - сказали в дирекции авиаузла.

С сентября чартерные рейсы из Калининграда в Анталью начнет также выполнять авиакомпания "AZUR air". Частота - два раза в неделю, добавил представитель аэропорта.

Россия возобновила регулярное воздушное сообщение с рядом государств 1 августа. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Аэропорт Калининграда имеет статус федерального. Связан регулярными рейсами с Москвой, Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Сочи, Псковом, Петрозаводском, Воронежем, Мурманском, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Гомелем, Ташкентом. Пассажиропоток в 2019 г. составил 2,3 млн человек.