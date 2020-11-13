Александрова сыграет с Мертенс в полуфинале теннисного турнира в Линце

ТАСС, 13 ноября. Бельгийка Элизе Мертенс победила россиянку Веронику Кудерметову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 24-летней бельгийки, посеянной на турнире под вторым номером. Кудерметова имела пятый номер посева.

В полуфинале Мертенс сыграет с россиянкой Еленой Александровой (4), которая в пятницу обыграла в двух сетах Надию Подороску из Аргентины (6).

В рейтинге WTA 23-летняя Кудерметова занимает 46-е место, Мертенс располагается на 21-й строчке с пятью победами на турнирах WTA.

Александрова, с которой бельгийская теннисистка поспорит за выход в финал, идет в мировом рейтинге 33-й. Она выиграла один турнир WTA.

Турнир в Линце завершится 15 ноября. Призовой фонд составляет $200 тыс.