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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" выплатит Месси в следующем году €33 млн за лояльность

Общая сумма бонуса, прописанного в контракте 2017 года, составляет €66 млн

ТАСС, 13 ноября. Аргентинский форвард испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси в следующем году получит бонус от команды за лояльность. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

По информации источника, сумма вознаграждения составит €33 млн. Отмечается, что общая сумма бонуса, прописанного в контракте 2017 года, составляет €66 млн. Первую половину аргентинец получил в феврале.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету 33-летнего аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года, что является рекордом.

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Месси, Лионель
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