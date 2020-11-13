Молодежная сборная России по футболу уступила венграм в первой игре после выхода на Евро

На 52-й минуте с пенальти отличился Норберт Сендреи, а на 90-й преимущество венгров удвоил Тамаш Киш.

Молодежная сборная России в октябре по итогам отборочного этапа заслужила право на участие в чемпионате Европы. Россияне впервые с 2013 года выступят в финальной стадии европейского первенства, которое проводится каждые два года. Российская команда в четвертый раз (с 1992 года) выступит на континентальном первенстве. В 1994 и 1998 годах россияне доходили до четвертьфинала турнира.

В финальную часть чемпионата Европы выходят победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. Игры турнира пройдут в Венгрии и Словении в два этапа. С 24 по 31 марта - матчи групповой стадии, в которой 16 команд будут разбиты на четыре группы по четыре участника. По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф, который пройдет с 31 мая по 6 июня.