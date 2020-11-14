Футболист итальянского "Интера" и сборной Хорватии Брозович заразился коронавирусом

ТАСС, 14 ноября. Полузащитник итальянского "Интера" и сборной Хорватии по футболу Марсело Брозович заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

В среду хорваты провели товарищеский матч против сборной Турции (3:3). В перерыве матча стало известно, что капитан команды Домагой Вида заразился коронавирусом, он был незамедлительно заменен. После игры команда прошла дополнительное тестирование, по результатам которого, помимо Брозовича, положительный результат также был зафиксирован у одного из сотрудников национальной сборной. Оба заразившихся изолированы от остальных членов команды, в соответствии с протоколом Союза европейских футбольных ассоциаций другие члены команды не должны проходить самоизоляцию.

Ближайший матч хорватская сборная проведет против шведов в рамках группового этапа Лиги наций 14 ноября. Начало игры в 22:45 мск.

8 ноября Брозович провел полный гостевой матч чемпионата Италии против "Аталанты" (1:1), в составе которой на 79-й минуте в Серии А дебютировал полузащитник сборной России Алексей Миранчук, забивший единственный гол хозяев.