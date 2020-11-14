Голы Суареса и Кавани помогли уругвайцам разгромить колумбийцев в матче отбора на ЧМ-2022

ТАСС, 14 ноября. Сборная Уругвая в гостях обыграла команду Колумбии со счетом 3:0 в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.

Голы забили Эдинсон Кавани (5-я минута), Луис Суарес (54, с пенальти) и Дарвин Нуньес (73). На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник сборной Колумбии Йерри Мина. В стартовом составе колумбийцев вышел полузащитник российского "Зенита" Вильмар Барриос, он был заменен на 32-й минуте.

Суарес является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (63 гола), Кавани идет вторым (51). Кавани занимает третье место по числу игру за национальную команду (117), Суарес поднялся на четвертую строчку (116) и делит ее с голкипером Фернандо Муслерой. Лидирует по этому показателю Диего Годин (138).

После трех туров уругвайцы занимают четвертое место в отборочной группе, набрав 6 очков. В активе колумбийцев, расположившихся на шестой строчке, 4 очка.

В следующем туре сборная Уругвая примет команду Бразилии 18 ноября, сборная Колумбии на выезде встретится с командой Эквадора 17 ноября.

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате с участием 10 команд, каждая сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.