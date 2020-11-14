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Летние олимпийские виды спорта

Усэйн Болт считает, что сейчас уступил бы Криштиану Роналду в забеге

Болт назвал Роналду суперспортсменом
Усэйн Болт EPA/FRANCK ROBICHON
Описание
Усэйн Болт
© EPA/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 14 ноября. Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу из Ямайки Усэйн Болт в данный момент уступает пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду в скорости бега. Такое мнение высказал Болт, комментарий которого приводит испанское издание Marca.

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"Криштиану победил бы, потому что он все еще активен, - сказал 34-летний Болт. - Для меня он много работает каждый день, он суперспортсмен. Роналду всегда на вершине своего вида спорта. Он очень много работает и всегда сосредоточен. Я думаю, что сейчас Криштиану был бы быстрее меня".

Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, где 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзовую награду в беге на 100 метров. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

35-летний Роналду выступает за итальянский "Ювентус". До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м - победителем Лиги наций.

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