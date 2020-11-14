Бразильцы обыграли венесуэльцев и возглавили отборочную группу к чемпионату мира - 2022

ТАСС, 14 ноября. Сборная Бразилии по футболу дома переиграла команду Венесуэлы со счетом 1:0 в заключительном матче третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре 2022 года.

На 67-й минуте гол забил Роберто Фирмино. Из-за травмы встречу пропустил бразильский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар. В стартовом составе гостей на поле вышли защитник российского "Ахмата" Вилькер Анхель, бывший форвард "Зенита" и "Рубина" Хосе Саломон Рондон и выступавший в прошлом сезоне за петербургский клуб на правах аренды Йордан Осорио.

Бразильцы одержали три победы в трех играх и возглавляют турнирную таблицу отборочной группы. Венесуэльцы потерпели третье поражение подряд и идут на предпоследней, девятой строчке, не набрав очков.

В следующем туре сборная Бразилии на выезде сыграет с командой Уругвая 18 ноября, а сборная Венесуэлы примет команду Чили днем ранее.

Отборочный турнир в южноамериканской зоне проходит в формате двух кругов с участием 10 команд, каждая сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Пятая команда примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.