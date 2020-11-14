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Футбол в Англии

СМИ: футболист чемпионата Англии подозревается в изнасиловании

Имя игрока не называется

ТАСС, 14 ноября. Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) был задержан по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы, имя игрока не называется. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации газеты, инцидент произошел в октябре в доме футболиста, однако полиция задержала его только в среду, затем он был отпущен под залог. Отмечается, что Daily Mail известна личность игрока, однако издание не разглашает ее по юридическим причинам.

Газета утверждает, что подозреваемый старше 20 лет. В настоящее время полиция продолжает расследование инцидента.

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