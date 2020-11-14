Баскетболистка сборной России Голдырева заразилась коронавирусом

ТАСС, 14 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию баскетболистки сборной России Марины Голдыревой дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

27-летняя Голдырева отправлена на карантин и не сыграет в четвертом матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2021 против команды Боснии и Герцеговины, который пройдет в субботу.

Ранее положительный результат теста на коронавирусную инфекцию был выявлен у ассистента главного тренера Александра Васина, у баскетболистки Екатерины Федоренковой результат имел неопределенный статус, что по протоколу Международной федерации баскетбола приравнивается к положительному. Диагноз Васина подтвердился, Федоренкова сдала два отрицательных теста на коронавирус, но продолжает находиться на самоизоляции.

Голдырева выступает за новосибирское "Динамо". В прошлом матче с командой Швейцарии, который стал дебютным для спортсменки в составе национальной команды, она набрала три очка, сделала пять передач и три перехвата за 13 минут игрового времени.