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Биатлон

Кайшева выиграла первый контрольный старт для отбора на Кубок мира по биатлону

Второе место заняла Лариса Куклина, третье - Ирина Казакевич
Ульяна Кайшева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ульяна Кайшева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ульяна Кайшева выиграла первую из трех контрольных тренировок на сборе команды России в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Контрольный старт состоялся в субботу, он прошел в формате спринтерской гонки. Кайшева не допустила ни одного промаха. Второе место заняла Лариса Куклина, третье - Ирина Казакевич. Каждая из них допустила по промаху.

Всего в гонке приняли участие 14 биатлонисток, на старт не вышли Светлана Миронова и Виктория Сливко. Миронова уже обеспечила себе место в составе на первые этапы Кубка мира, поскольку вошла в топ-30 общего зачета по итогам прошлого сезона. Вместе с ней без отбора в команду войдут Куклина и чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт, которая готовится к сезону отдельно от сборной.

Старт первому этапу Кубка мира будет дан 28 ноября, его примет финский Контиолахти.

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