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Биатлон

Олимпийская чемпионка лыжница Стина Нильссон провела дебютную гонку в биатлоне

Она заняла 11-е место в спринте на открытии биатлонного сезона в шведском Идре

ТАСС, 14 ноября. Чемпионка Олимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам Стина Нильссон заняла 11-е место в спринтерской гонке на открытии биатлонного сезона в шведском Идре.

27-летняя Нильссон допустила три промаха на двух огневых рубежах, уступив победительнице 1 минуту 48,6 секунды. Победу одержала шведка Ханна Эберг, показав результат 23 минуты 35 секунд (без промахов), второй к финишу пришла ее соотечественница Йоханна Скоттхейм (+17,2; 0 промахов), третьей - чешка Маркета Давидова (+34,6; 2).

"Я очень довольна, - сказал Нильссон в интервью изданию Sportbladet. - Я хочу стрелять безупречно, но никогда этого не делала, даже на тренировках. Надеюсь, этот день настанет, но я в полном порядке и с тремя промахами".

Нильсон - олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане в личном спринте, а также двукратный серебряный и бронзовый призер Игр. Шведка является двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств.

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