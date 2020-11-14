Канадец Стролл впервые в карьере выиграл квалификацию этапа "Формулы-1"

ТАСС, 14 ноября. Канадский пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл стал победителем квалификации Гран-при Турции - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме "Истанбул парк" в Стамбуле.

Квалификация прошла в дождевых условиях. Лучший круг Стролл проехал за 1 минуту 47,765 секунды. Для 22-летнего пилота этот поул стал первым в карьере. Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,290), третьим - партнер Стролла по команде мексиканец Серхио Перес (+1,556).

Россиянин Даниил Квят, представляющий "Альфа Таури", выбыл после первого сегмента и стартует в воскресенье с 17-й позиции, его партнер по команде француз Пьер Гасли - с 15-й.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 13:10 мск.