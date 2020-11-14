ЦСКА разгромил "Сочи" в матче КХЛ, забросив семь шайб

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл "Сочи" со счетом 7:0. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 1 817 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Константин Окулов (9-я минута), Антон Слепышев (12), Сергей Андронов (26, 51), Егор Афанасьев (44), Мэт Робинсон (47) и Никита Коростелев (59).

Афанасьев, в воскресенье ставший победителем Кубка Карьяла в составе сборной России, забросил свою первую шайбу в КХЛ. В стартовом составе "Сочи" на лед вышел внук Владислава Третьяка голкипер Максим Третьяк. На 47-й минуте его заменили на Алексея Красикова, однако на 54-й Третьяк вернулся на площадку.

ЦСКА продлил победную серию в очных встречах с сочинским клубом до 14 матчей. Всего армейцы оказались сильнее в 23 из 24 игр между командами.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 41 очко в 26 матчах. "Сочи" идет на 10-м месте с 18 очками в 25 встречах. В следующем матче красно-синие 16 ноября сыграют дома против ярославского "Локомотива". Сочинцы 19 ноября на выезде встретятся с минским "Динамо".