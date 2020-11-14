СМИ: у футболиста "Тоттенхэма" Кейна угнали автомобиль стоимостью €111 тыс.

ТАСС, 14 ноября. Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Гарри Кейн стал жертвой автомобильных угонщиков, у него украли автомобиль стоимостью €111 тыс. Об этом сообщает газета The Sun .

В полиции сообщили, что получили информацию об угоне автомобиля Range Rover из дома в восточном Лондоне. Было проведено расследование, подозреваемых пока не выявили. Оперативные действия прекращены, но могут быть возобновлены, если в деле появится новая информация.

В нынешнем сезоне Кейн провел 14 матчей за "Тоттенхэм", в которых забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач.