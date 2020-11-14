Российские баскетболистки победили босниек в матче отборочного турнира чемпионата Европы

ТАСС, 14 ноября. Женская сборная России по баскетболу со счетом 72:68 победила команду Боснии и Герцеговины в четвертом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Матч прошел в Сараеве.

Самым результативным игроком матча стала форвард российской команда Раиса Мусина, набравшая 25 очков.

Сборная России выступает в группе С вместе с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. По итогам четырех матчей россиянки лидируют в таблице с 7 очками в активе, команда Боснии и Герцеговины с тем же количеством очков идет на втором месте. Ранее в субботу швейцарки со счетом 63:60 обыграли команду Эстонии. Следующий матч россиянки проведут 4 февраля против команды Эстонии.

Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды, разделенные на девять групп. Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующей победительницей является команда Испании, выигравшая в финале у француженок.

Чемпионат Европы пройдет летом 2021 года в Испании и Франции.