Дос Аньос победил заменившего Махачева Фелдера на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 15 ноября. Бразилец Рафаэль дос Аньос победил американца Пола Фелдера раздельным решением судей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

С дос Аньосом должен был встретиться россиянин Ислам Махачев, однако бой отменили из-за болезни 29-летнего россиянина. Поединок сорвался во второй раз, изначально он должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254, но не состоялся из-за выявленного у бразильца коронавируса.

В активе 35-летнего Фелдера 17 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. В послужном списке Махачева 18 побед и одно поражение. Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 36-летнего бойца 29 побед и 13 поражений.

В соглавном бою вечера американец Калин Уильямс победил соотечественника Абдула Альхассана нокаутом в первом раунде.