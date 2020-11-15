ФК "Спартак" возобновит тренировки в понедельник

ТАСС, 15 ноября. Московский футбольный клуб "Спартак" в понедельник приступит к подготовке к матчу 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Тренерский штаб "Спартака" дал неделю отдыха футболистам, которые не были вызваны в национальные сборные.

Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет 21 ноября на "Открытие-Арене", начало в 19:00 мск. В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает третье место, набрав 28 очков, "Динамо" с 26 очками располагается на четвертой позиции.