"Крымтеплица" обыграла "Гвардеец" в матче восьмого тура чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крымтеплица" со счетом 2:1 выиграл в воскресенье у "Гвардейца" в домашнем матче восьмого тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. В составе хозяев поля голы забили Алексей Бабырь (14-я минута) и Максим Куфтин (73), у гостей отличился Дзамболат Хасцаев (53).

Результаты остальных матчей тура: "Океан" - "Севастополь" - 1:2, "Кызылташ" - "Фаворит-ВД Кафа" - 2:3, "ТСК-Таврия" - "Евпатория" - 2:0.

После восьми туров "Крымтеплица" занимает первое место в таблице чемпионата с 21 очком. На второй строчке - "Севастополь" (16), на третьей - "Гвардеец" (14), далее следуют "Евпатория" (9), "Океан" (8), "Кызылташ" (8), "Фаворит-ВД Кафа" (7) и "ТСК-Таврия" (6).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь", в сезоне-2019/20 - "Евпатория".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).