Гандболистки ЦСКА потерпели первое поражение в Лиге чемпионов

ТАСС, 15 ноября. Российский гандбольный клуб ЦСКА в гостях уступил датскому "Оденсе" в матче группового этапа женской Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 26:25 в пользу датчанок.

По ходу встречи московский клуб лидировал со счетом 24:21, но не сумел в концовке сохранить преимущество. В прошлом матче ЦСКА победил "Оденсе" дома со счетом 27:23.

ЦСКА основан в 2019 году, этот сезон Лиги чемпионов является дебютным для армейского клуба.

ЦСКА потерпел первое поражение и после семи матчей идет на втором месте таблицы группы В, набрав 11 очков. "Оденсе" с 10 очками в восьми матчах располагается на четвертой строчке.

В следующем туре ЦСКА сыграет 22 ноября на выезде с хорватской "Подравкой". "Оденсе" встретится в гостях в тот же день с французским "Брестом".