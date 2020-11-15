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Итоговый турнир ATP

Тим обыграл Циципаса в первом матче Итогового турнира АТР

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
Доминик Тим EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Доминик Тим
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 15 ноября. Австриец Доминик Тим обыграл грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Призовой фонд турнира составляет $5,7 млн.

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Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 в пользу 27-летнего Тима. Теннисисты играют в группе "Лондон-2020", куда помимо них также попали россиянин Андрей Рублев и испанец Рафаэль Надаль. Их матч начнется позднее в воскресенье.

Тим занимает третью строчку рейтинга ATP, в его активе 17 титулов на соревнованиях под эгидой организации. В нынешнем сезоне австриец вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и выиграл Открытый чемпионат США.

22-летний Циципас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. В октябре он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

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Итоговый турнир ATP
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