Футболист "Динамо" Комличенко может сыграть со "Спартаком" в 15-м туре РПЛ

ТАСС, 15 ноября. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Николай Комличенко и полузащитник Вячеслав Грулев могут сыграть против "Спартака" в 15-м туре Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер "Динамо" Сандро Шварц, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Оба игрока пропустили матч 14-го тура против "Локомотива" (5:1) из-за повреждений. "Пока ничего конкретного сказать не могу. Конечно, надеюсь, что все мои футболисты будут здоровы и готовы, и что из сборных все вернутся в добром здравии. По крайней мере, есть шансы, что те же Комличенко и Грулев восстановятся, но точнее поймем ближе к матчу", - сказал Шварц.

Одержав восемь побед в 14 матчах, "Динамо" занимает четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ с 26 очками. Матч против "Спартака" подопечные Шварца проведут на выезде 21 ноября.