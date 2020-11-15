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Летние олимпийские виды спорта

Трехкратный чемпион мира Беленький возглавил мужскую сборную Германии по гимнастике

Специалист будет руководить командой до окончания Олимпийских игр в Токио

ТАСС, 15 ноября. Гимнаст Валерий Беленький, выигравший три золотые медали чемпионатов мира в составе сборной СССР, возглавил мужскую сборную Германии. Об этом сообщает пресс-служба Германской федерации гимнастики (DTB).

Беленький будет руководить сборной Германии до окончания Олимпийских игр в Токио в августе 2021 года.

"Я очень рад взять на себя эту задачу и с нетерпением жду возможности участвовать в Олимпийских играх вместе с командой. Мы сделаем все, чтобы добиться успеха", - сказал Беленький.

Беленький - заслуженный мастер спорта СССР. Помимо трех золотых медалей чемпионатов мира, он выигрывал золото на Олимпийских играх 1992, где выступал за Объединенную команду. С 1994 года живет в Германии, выступал за сборную Германии на Олимпийских играх 1996 года.

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