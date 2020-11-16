Хавьер Маскерано завершил футбольную карьеру

"Я хочу объявить, что сегодня я ухожу из профессионального футбола. Я хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность завершить карьеру в Аргентине", - сказал Маскерано.

Ему 36 лет, он выступал за аргентинский "Ривер Плейт", бразильский "Коринтианс", английские "Вест Хэм" и "Ливерпуль", испанскую "Барселону" и китайский "Хэбэй Чайна Форчун". С начала 2020 года аргентинец играл в "Эстудиантесе".

Маскерано является чемпионом Аргентины и Бразилии, пять раз он становился победителем испанского первенства. В составе "Барселоны" он также пять раз побеждал в Кубке Испании, три раза - в суперкубке страны, дважды - в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

В составе национальной сборной Аргентины Маскерано становился победителем молодежного чемпионата мира (2001). На его счету также две золотые медали Олимпийских игр (2004, 2008), он стал вторым двукратным олимпийским чемпионом из Аргентины после игрока в поло Хуана Нельсона, который завоевал свои награды в 1924 и 1936 годах. В 2014 году Маскерано в составе национальной команды дошел до финала чемпионата мира.