Рублев объяснил причину плохой подачи в дебютном матче Итогового турнира ATP против Надаля

ТАСС, 16 ноября. Российский теннисист Андрей Рублев плохо подавал в своем первом матче на групповом этапе Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) против испанца Рафаэля Надаля из-за нервозности, которую он испытывал в дебютной игре на турнире. Об этом заявил Рублев, комментарий которого приводит пресс-служба АТР.

В ночь на понедельник Рублев уступил Надалю со счетом 3:6, 4:6. Россиянин впервые принимает участие в этом турнире.

"Я подавал плохо, потому что нервничал, это нормально, - сказал Рублев. - Когда Надаль взял мою подачу во втором сете, я расслабился и стал подавать гораздо лучше. Игра начала идти в другом ключе, но было уже слишком поздно".

23-летний россиянин занимает восьмое место в рейтинге АТР, в его активе семь титулов под эгидой организации, из которых пять выиграны в этом сезоне. Он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.

Также на Итоговом турнире ATP выступает россиянин Даниил Медведев. Стартовый матч он проведет в понедельник против Александра Зверева из Германии (начало игры в 23:00 мск). Рублев следующий матч сыграет против грека Стефаноса Циципаса во вторник.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является Циципас.