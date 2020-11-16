Памятник основоположникам самбо Спиридонову, Ощепкову и Харлампиеву откроют 18 декабря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву в Москве на Аллее спортивной славы "Лужников" запланировано на 18 декабря. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев.

"16 ноября мы празднуем День самбо, - сказал Елисеев. - Во многих городах России, где эпидемиологическая обстановка более-менее спокойная, мы проводим соревнования, и в некоторых городах они еще продолжаются с соблюдением всех мер безопасности".

"Также сегодня совместно с медиагруппой "Красный квадрат" мы сняли третью серию фильма про историю самбо. 18 декабря у нас будет еще одна, теперь уже заключительная серия, которую мы снимем на открытии Мемориала основоположникам самбо. Сам памятник Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву уже готов, сегодня мы сделали рядом с ним праздничное видеообращение ко всем участникам праздника и пригласили всех на официальную церемонию открытия, которая состоится 18 декабря", - добавил собеседник ТАСС.

В рамках праздника в понедельник был проведен Всероссийский онлайн-урок длительностью 45 минут по истории самбо в рамках федерального проекта "Самбо в школу". В этом проекте в настоящее время уже участвуют свыше двух тысяч общеобразовательных школ. Перед детьми выступили известные самбисты, которые добились больших успехов не только в спорте. В частности, в уроке принял участие космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

Как сообщает сайт Федерации самбо России, по задумке скульпторов, памятник основоположникам самбо в "Лужниках" станет популярным местом для встреч людей "самбистского братства", отдыха детей и взрослых. Левая часть композиции посвящена становлению борьбы самбо, официально появившейся в 1938 году. Здесь представлены портреты основоположников самбо Спиридонова, Ощепкова и Харлампиева. Правую сторону композиции украшает рельеф с изображением воинов в атаке и портретом заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Евгения Чумакова.

Планируется, что на территории "Лужников" неподалеку от мемориала будет возведен Международный центр самбо, на базе которого будут открыты детско-юношеская спортивная школа, национальный музей самбо, университет по подготовке тренеров и специалистов самбо. Центр также сможет принимать различные международные соревнования и форумы.