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Летние олимпийские виды спорта

Дрессел улучшил мировой рекорд Морозова на 100 м комплексным плаванием

Американец показал результат 49,88 секунды
Калеб Дрессел EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Калеб Дрессел
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 16 ноября. Американец Калеб Дрессел установил мировой рекорд на 100 м комплексным плаванием на короткой воде. В полуфинале этапа лиги ISL в Будапеште он показал результат 49,88 секунды.

24-летний спортсмен стал первым, кто выплыл из 50 секунд. Предыдущий рекорд с 28 сентября 2018 года принадлежал россиянину Владимиру Морозову (50,26).

В предыдущем заплыве Дрессел установил рекорд США на 100 м вольным стилем (45,20).

Дрессел является двукратным олимпийским чемпионом, также в его активе 13 побед на чемпионатах мира, пять - на чемпионатах мира на короткой воде и шесть мировых рекордов (два - в эстафете).

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