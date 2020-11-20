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КХЛ

"Спартак" прервал серию из пяти побед в КХЛ, уступив "Салавату Юлаеву"

Московская команда в десятый раз в сезоне сыграла вничью в основное время
Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 20 ноября. Московский "Спартак" проиграл на выезде в серии буллитов со счетом 1:2 уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбу забросил Сакари Маннинен (35-я минута), у гостей отличился Анатолий Никонцев (22). Победный буллит реализовал Маркус Гранлунд.

Московский клуб прервал серию из пяти побед, команда в десятый раз в сезоне сыграла вничью в основное время. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах. Уфимская команда идет пятой на Востоке, имея в активе 36 очков в 29 играх.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 22 ноября на выезде сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком", "Салават Юлаев" в этот же день примет "Барыс" из Нур-Султана.

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2СКА27151021882-6135
3Локомотив26132211773-4536
4Динамо М26122022875-6432
5Динамо Мн26103211972-6732
6Спартак2793124873-7432
7Северсталь25832111054-6728
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10Сочи26610231452-8519
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2Авангард27151033579-5638
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4Автомобилист25133121584-6037
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10Торпедо НН26622131270-8324
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