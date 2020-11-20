"Спартак" прервал серию из пяти побед в КХЛ, уступив "Салавату Юлаеву"

ТАСС, 20 ноября. Московский "Спартак" проиграл на выезде в серии буллитов со счетом 1:2 уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбу забросил Сакари Маннинен (35-я минута), у гостей отличился Анатолий Никонцев (22). Победный буллит реализовал Маркус Гранлунд.
Московский клуб прервал серию из пяти побед, команда в десятый раз в сезоне сыграла вничью в основное время. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах. Уфимская команда идет пятой на Востоке, имея в активе 36 очков в 29 играх.
В следующем матче подопечные Олега Знарка 22 ноября на выезде сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком", "Салават Юлаев" в этот же день примет "Барыс" из Нур-Султана.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|28
|18
|1
|2
|0
|3
|4
|92-57
|45
|2
|СКА
|27
|15
|1
|0
|2
|1
|8
|82-61
|35
|3
|Локомотив
|26
|13
|2
|2
|1
|1
|7
|73-45
|36
|4
|Динамо М
|26
|12
|2
|0
|2
|2
|8
|75-64
|32
|5
|Динамо Мн
|26
|10
|3
|2
|1
|1
|9
|72-67
|32
|6
|Спартак
|27
|9
|3
|1
|2
|4
|8
|73-74
|32
|7
|Северсталь
|25
|8
|3
|2
|1
|1
|10
|54-67
|28
|8
|Йокерит
|20
|10
|2
|0
|0
|1
|7
|67-50
|25
|9
|Витязь
|26
|8
|2
|2
|1
|0
|13
|72-80
|25
|10
|Сочи
|26
|6
|1
|0
|2
|3
|14
|52-85
|19
|11
|Динамо Р
|24
|2
|0
|1
|2
|2
|17
|37-75
|10
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|28
|14
|2
|3
|1
|3
|5
|86-65
|42
|2
|Авангард
|27
|15
|1
|0
|3
|3
|5
|79-56
|38
|3
|Трактор
|28
|17
|1
|1
|1
|1
|7
|76-50
|40
|4
|Автомобилист
|25
|13
|3
|1
|2
|1
|5
|84-60
|37
|5
|Салават Юлаев
|29
|11
|2
|4
|0
|2
|10
|86-82
|36
|6
|Металлург
|28
|12
|0
|4
|0
|3
|9
|72-63
|35
|7
|Сибирь
|28
|10
|1
|0
|3
|0
|14
|73-85
|25
|8
|Барыс
|24
|6
|3
|1
|2
|3
|9
|52-66
|25
|9
|Амур
|29
|7
|3
|1
|2
|0
|16
|62-86
|24
|10
|Торпедо НН
|26
|6
|2
|2
|1
|3
|12
|70-83
|24
|11
|Нефтехимик
|26
|6
|1
|1
|0
|0
|18
|55-90
|16
|12
|Куньлунь
|25
|5
|0
|0
|1
|1
|18
|55-88
|12