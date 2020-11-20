"Спартак" прервал серию из пяти побед в КХЛ, уступив "Салавату Юлаеву"

ТАСС, 20 ноября. Московский "Спартак" проиграл на выезде в серии буллитов со счетом 1:2 уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбу забросил Сакари Маннинен (35-я минута), у гостей отличился Анатолий Никонцев (22). Победный буллит реализовал Маркус Гранлунд.

Московский клуб прервал серию из пяти побед, команда в десятый раз в сезоне сыграла вничью в основное время. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах. Уфимская команда идет пятой на Востоке, имея в активе 36 очков в 29 играх.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 22 ноября на выезде сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком", "Салават Юлаев" в этот же день примет "Барыс" из Нур-Султана.