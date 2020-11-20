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Летние олимпийские виды спорта

Дзюдоистка Таймазова намерена выступить на Олимпийских играх 2021 года

Россиянка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Праге в весовой категории до 70 кг

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова планирует принять участие в Олимпийских играх 2021 года в Японии. Об этом спортсменка заявила журналистам.

В пятницу Таймазова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Праге в весовой категории до 70 кг.

"Это моя первая медаль чемпионата Европы, я ей очень рада, а дальше будем работать. Буду дальше стараться, отбираться на Олимпиаду, и если все получится, увидимся на Олимпийских играх. Сейчас я планирую выступить на "Мастерс", будет небольшой перерыв, и уже подготовка к нему", - сказала Таймазова.

Чемпионат Европы по дзюдо в Чехии завершится 21 ноября.

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Летние олимпийские виды спорта
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