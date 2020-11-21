Алимов: для сборной РФ по скелетону текущий сезон станет экспериментальным ради ОИ-2022

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сезон-2020/21 для сборной России по скелетону станет во многом экспериментальным, спортсмены обкатывают новую технику для того, чтобы затем постараться показать высокие результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Денис Алимов.
В пятницу в латвийской Сигулде прошел первый этап Кубка мира по скелетону. Сборная России не сумела завоевать по итогам этого турнира ни одной медали. Лучшие результаты среди россиян показали Елена Никитина (девятое место) и Никита Трегубов, финишировавший седьмым. В прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Сигулде Никитина заняла первое место.
"Большого разочарования от выступления на первом этапе Кубка мира мы не испытываем. Спортсмены тестируют новую технику, та же Лена Никитина пока не приспособилась к управлению этим скелетоном и поэтому допускала ошибки. Что касается стартовой подготовки, то мы пока еще бежим на своем уровне, но обязательно разгонимся по ходу сезона", - заметил Алимов.
"Этот сезон можно считать экспериментальным. Мы думаем, прежде всего, о следующем, когда будут Олимпийские игры. При этом никто не снимал с нас задачи хорошо выступить также на чемпионатах Европы и мира", - добавил тренер. Чемпионат Европы - 2020 пройдет в начале января в Винтерберге (Германия), спустя месяц после континентального первенства в немецком Альтенберге стартует чемпионат мира.
По словам Алимова, каждый спортсмен имеет не более 30 спусков на новых скелетонах, чего явно недостаточно для полного овладения техникой, которую к тому же нужно индивидуально настроить. Из-за пандемии спортсмены получили новую технику со значительным опозданием, поэтому вынуждены доводить ее до ума не на тренировках, а на соревнованиях.
"Пробовать новую технику, кроме как на этапах Кубка мира, нам негде. Тем более что мы ничего не теряем, так как из-за коронавируса очки этого сезона в рейтинге не будут учитываться. Поэтому спокойно определяемся и работаем совместно с немецким специалистом (Дирком Матшинцем, новым тренером сборной России - прим. ТАСС), который ведет эту технику. Чтобы двигаться дальше, нам нужно экспериментировать", - заключил собеседник ТАСС.