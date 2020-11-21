Алимов: для сборной РФ по скелетону текущий сезон станет экспериментальным ради ОИ-2022

В пятницу в латвийской Сигулде прошел первый этап Кубка мира по скелетону. Сборная России не сумела завоевать по итогам этого турнира ни одной медали. Лучшие результаты среди россиян показали Елена Никитина (девятое место) и Никита Трегубов, финишировавший седьмым. В прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Сигулде Никитина заняла первое место.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сезон-2020/21 для сборной России по скелетону станет во многом экспериментальным, спортсмены обкатывают новую технику для того, чтобы затем постараться показать высокие результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Денис Алимов.

"Большого разочарования от выступления на первом этапе Кубка мира мы не испытываем. Спортсмены тестируют новую технику, та же Лена Никитина пока не приспособилась к управлению этим скелетоном и поэтому допускала ошибки. Что касается стартовой подготовки, то мы пока еще бежим на своем уровне, но обязательно разгонимся по ходу сезона", - заметил Алимов.

"Этот сезон можно считать экспериментальным. Мы думаем, прежде всего, о следующем, когда будут Олимпийские игры. При этом никто не снимал с нас задачи хорошо выступить также на чемпионатах Европы и мира", - добавил тренер. Чемпионат Европы - 2020 пройдет в начале января в Винтерберге (Германия), спустя месяц после континентального первенства в немецком Альтенберге стартует чемпионат мира.

По словам Алимова, каждый спортсмен имеет не более 30 спусков на новых скелетонах, чего явно недостаточно для полного овладения техникой, которую к тому же нужно индивидуально настроить. Из-за пандемии спортсмены получили новую технику со значительным опозданием, поэтому вынуждены доводить ее до ума не на тренировках, а на соревнованиях.

"Пробовать новую технику, кроме как на этапах Кубка мира, нам негде. Тем более что мы ничего не теряем, так как из-за коронавируса очки этого сезона в рейтинге не будут учитываться. Поэтому спокойно определяемся и работаем совместно с немецким специалистом (Дирком Матшинцем, новым тренером сборной России - прим. ТАСС), который ведет эту технику. Чтобы двигаться дальше, нам нужно экспериментировать", - заключил собеседник ТАСС.