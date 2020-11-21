Эрлинг Холанд получил приз лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy

ТАСС, 21 ноября. Норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за германскую "Боруссию" из Дортмунда, выиграл приз лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy. Об этом сообщает итальянская газета Tuttosport.

Он стал первым норвежцем, завоевавшим эту награду.

18-летний испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати стал обладателем Web Golden Boy, став лучшим молодым игроком по мнению болельщиков, участвовавших в онлайн-голосовании.

Холанду 20 лет, он перешел в "Боруссию" минувшей зимой из австрийского "Зальцбурга". За клуб из Дортмунда он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Фати выступает за взрослую команду "Барселоны" с прошлого сезона. Всего он провел 43 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал пять голевых передач.

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Претендовать на награду могут только игроки не старше 21 года, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2019 году награду получил португальский нападающий испанского "Атлетико" (Мадрид) Жоау Фелиш.