Матч женского чемпионата России по футболу ЦСКА - "Локомотив" отменен из-за коронавируса

ТАСС, 21 ноября. Встреча заключительного, 14-го тура высшего дивизиона женского чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Локомотивом", который должен был пройти 22 ноября в Москве, отменен из-за случаев заражения коронавирусом у хозяек. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Тесты нескольких игроков ЦСКА дали положительный результат. Футболистки, у которых выявлен коронавирус, изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба команды.

ЦСКА досрочно выиграл турнир, в активе команды 33 очка в 13 играх. Клуб был реорганизован в 2017 году после слияния с подмосковной "Россиянкой", в его активе также есть кубок страны 2017 года. "Локомотив" с 29 очками идет вторым, третье место занимает "Рязань-ВДВ" (19), четвертое - пермская "Звезда" (18). В воскресенье "Рязань-ВДВ" и "Звезда" проведут очную встречу в Перми.

В четверг футболистки армейского клуба завершили борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, уступив на выезде австрийскому "Санкт-Пёльтену" (0:1). Этот сезон в Лиге чемпионов был для армейской команды дебютным.