Поздняков: ЧЕ должен стать мощным сигналом для сохранения скалолазания на Олимпиаде

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скалолазанию, который стартовал в субботу в Москве, должен стать мощным сигналом для того, чтобы этот вид спорта остался в олимпийской программе после Игр в Токио. Такое мнение на церемонии открытия турнира высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Турнир завершится 28 ноября.

"Спустя 40 лет после проведения Олимпийских игр в Москве в "Лужниках" дебютирует новая олимпийская дисциплина. Новый олимпийский вид спорта скалолазание проводит здесь чемпионат Европы, - сказал Поздняков. - Я уверен, что состязание, которое мы увидим, будет мощным сигналом для того, чтобы скалолазание продолжало находиться в олимпийской семье и на следующих Олимпийских играх".

Скалолазание дебютирует на Олимпиаде в следующем году и пока входит в программу только Игр в Токио.