Белоусов: спортивное скалолазание в России переживает второе рождение

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Спортивное скалолазание в России в последние годы переживает второе рождение. Такое мнение журналистам высказал первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов на церемонии открытия чемпионата Европы по спортивному скалолазанию.

Церемония открытия европейского первенства прошла в субботу.

"Я рад всех приветствовать на знаковом событии, которым является чемпионат Европы по скалолазанию. Я не оговорился, это действительно знаковое событие, потому что сам факт проведения этих соревнований в Москве в условиях мировой пандемии - это огромная заслуга мирового и российского спорта, - сказал Белоусов. - Спортивное скалолазание в России в последние годы переживает второе рождение. Увеличилось количество скалодромов, десятки тысяч молодых людей приобщаются к этому красивейшему виду спорта".

"На карте России появляются новые центры скалолазания. Это не только Москва и Санкт-Петербург. Это и Челябинская область, и Красноярск, и Тюмень, и Пермь, и Воронеж и многие другие города и регионы России", - добавил Белоусов.