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Летние олимпийские виды спорта

Серебряный призер ЧЕ по дзюдо Адамян отметил, что недооценил соперника по финалу

Чемпионом стал Петер Пальчик из Израиля

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо россиянин Арман Адамян считает, что мог недооценить соперника по финалу. Об этом он рассказал журналистам.

В финале весовой категории до 100 кг Адамян проиграл Петеру Пальчику из Израиля.

"Думаю, недооценил соперника, выходил на схватку с уверенностью, что золото уже у меня, поспешил - соперник ошибкой воспользовался. Пару спорных моментов было, но после драки кулаками не машут, что поделать. Обидно: в том году выиграл золото, в этом - второй, а хотел снова стать чемпионом", - сказал он.

Адамян признался, что поражение в финале может пойти ему на пользу.

"Мы тяжело трудимся, тренировки каждый день, не даем себе расслабиться - сборы идут часто, и на них мы выкладываемся. До Олимпиады осталось всего ничего - каждая медаль очень важна. Мне бывает нужно, чтобы меня где-то "приземлили" - сегодня в полуфинале, после того как меня бросили на "вазари" (одна из оценок в дзюдо - прим. ТАСС), я сразу две оценки сделал. Так что мне пинок такой нужен", - сказал он.

Чемпионат Европы в Праге завершится в субботу.

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