"Тоттенхэм" обыграл дома "Манчестер Сити" и возглавил таблицу чемпионата Англии

ТАСС, 21 ноября. Лондонский "Тоттенхэм" победил на своем поле со счетом 2:0 "Манчестер Сити" в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Сон Хын Мин (5-я минута) и Джованни Ло Чельсо (65). Аргентинец отличился первым касанием спустя минуту после выхода на замену, голевую передачу отдал Гарри Кейн.

Теперь на счету Сон Хын Мина девять голов в чемпионате, у Кейна - девять результативных передач. По обоим показателям игроки являются текущими лидерами чемпионата.

Лондонский клуб возглавляет португалец Жозе Моуринью, у руля "Манчестер Сити" - испанец Хосеп Гвардиола. Моуринью обыграл испанца в седьмой раз, на счету Гвардиолы 11 побед, еще шесть раз клубы под их руководством играли вничью. С момента назначения португальца в "Тоттенхэм" лондонский клуб выиграл оба матча в противостоянии с "Манчестер Сити" Гвардиолы.

Благодаря победе "Тоттенхэм" возглавил таблицу Английской премьер-лиги, набрав в девяти турах 20 очков. "Манчестер Сити" занимает 10-ю строчку с 12 очками в восьми матчах. В следующем туре "Тоттенхэм" сыграет 29 ноября в гостях с лондонским "Челси", "Манчестер Сити" днем ранее примет "Бёрнли".

В других матчах игрового дня "Челси" на выезде обыграл "Ньюкасл" (2:0), "Брайтон" переиграл бирмингемскую "Астон Виллу" (2:1).